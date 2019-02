USA, giovane marine senza braccio vince una partita ad Apex Legends

Ma cosa ha di speciale questo ragazzo rispetto a tutti gli altri videogiocatori? Beh, ToeYouUp è un veterano della marina militare americana di soli 24 anni a cui è stato amputato il braccio per via di un incidente stradale.



La sciagura che gli è capitata non ha fermato la sua passione per i videogiochi e così tutti i giorni si cimenta in delle dirette su Twitch utilizzando il controller della sua PlayStation 4 con la mano sinistra e il piede destro.



Un'impresa da incoronare per la grande forza di volontà che in queste ore sta facendo il giro della rete grazie al video che potete guardare qui sotto.