5 febbraio 2019 11:44 Apex Legends è ufficiale: scopriamo il nuovo rivale di Fortnite Respawn Entertainment annuncia un nuovo battle royale gratuito prodotto da Electornic Arts, già disponibile su PC e console

Al termine di un weekend carico di indiscrezioni, Electornic Arts ha tolto i veli dal nuovo progetto di Respawn Entertainment, autori della saga Titanfall: si tratta come previsto di un nuovo battle royale sulla falsariga di Fortnite, che arriva in formato gratuito su PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Apex Legends, questo il titolo del progetto, è uno sparatutto ambientato nello stesso universo di Titanfall, che si differenzia dal capitolo principale per l'assenza dei giganteschi robot da combattimento.

I giocatori potranno scegliere una serie di personaggi leggendari dotati di personalità, abilità e caratteristiche uniche, grazie ai quali potrà collaborare con gli amici per avere la meglio nella spietata "battaglia reale".



Al contrario di Forntite o altri titoli del genere, i giocatori potranno scegliere di lanciarsi in battaglia da soli o in una squadra da massimo tre utenti, combattendo in un'arena gigantesca che può ospitare sessanta personaggi simultaneamente.

Tra le peculiarità principali di Apex Legends, spicca la presenza di alcune idee inedite per il mondo dei battle royale, tra le quali sono degne di nota i trasmettitori di rientro e la gestione dell'inventario intelligente, oltre a un sistema chiamato Jumpmaster che consente agli utenti di lanciarsi in azione in totale libertà.



Potete farvi un'idea precisa di queste caratteristiche nel primo video di gioco ufficiale.