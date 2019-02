Il battle royale dei creatori di Titanfall arriva su PC, PS4 e Xbox

Quella appena cominciata sarà la settimana dell'arrivo a sorpresa di Apex Legends, il nuovo battle royale gratuito per PC, PlayStation 4 e Xbox One realizzato da Respawn Entertainment, lo studio di sviluppo dei creatori di Call of Duty che ha dato i natali alla saga di Titanfall. Ma ci saranno anche tanti altri videogiochi, oltre alla beta di The Division 2 e la demo di Devil May Cry 5. Scopriamo insieme tutti i titoli in arrivo dal 4 al 10 febbraio:



Lunedì 4 febbraio



- Apex Legends per PC, PS4 e Xbox One



Martedì 5 febbraio



- The Occupation per PC, PS4 e Xbox One

- Etrian Odyssey Nexus per 3DS

- Spike Volleyball per PC, PS4 e Xbox One

- The Path of Motus per Switch

- Riot: Civil Unrest per PC, PS4, Xbox One e Switch



Mercoledì 6 febbraio



- 39 Days to Mars per Xbox One

- Fear the Wolves per PC

- Salt and Sanctuary per Xbox One

- Astroneer per PC e Xbox One



Giovedì 7 febbraio



- Solstice Chronicles: MIA per Swtich

- The Division 2 Private Beta per PC, PS4 e Xbox One

- Devil May Cry V Demo per PS4 e Xbox One

- Pumped BMX Pro per PC, Xbox One e Switch



Venerdì 8 febbraio



- God Eater 3 per PC e PS4

- Bold New World per PC

- Stunt Kite Party per Switch

- Macrotis: A Mother’s Journey per PC

- City of Brass per Switch

- Odallus: The Dark Call per Switch

- Oniken: Unstoppable Edition per Switch

- BlazBlue: Central Fiction Special Edition per Switch