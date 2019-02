Fortnite, è record per il primo concerto virtuale: 10 milioni di utenti per lo spettacolo di Marshmello

Epic Games continua a non sbagliare un colpo con Fortnite: Battle Royale , il videogioco più popolare del momento che a distanza di mesi prosegue la sua corsa inarrestabile. Nel weekend, la software house ha tenuto il primo concerto virtuale nella storia dei videogiochi in collaborazione con il DJ e producer Marshmello , che si è esibito sul palco allestito nell'area di Pleasant Park, uno degli scenari che compongono la mappa del battle royale.

Inutile sottolineare che anche in questo caso l'iniziativa ha riscontrato un successo senza precedenti: secondo il giornalista Geoff Keighley , organizzatore dell'evento The Game Awards, sono stati più di 10 milioni gli utenti che hanno seguito simultaneamente il mini-concerto da 10 minuti di Marshmello. Lo stesso DJ ha promosso l'iniziativa a più riprese, inserendo la "tappa virtuale" nell'elenco dei prossimi concerti e pubblicizzando sul proprio profilo Twitter (seguito da un milione e mezzo di follower) un promemoria dell'evento.

Drop into Pleasant Park in @FortniteGame this Saturday for a special set 👀 pic.twitter.com/yDNX2IHNpp

Marshmello ha assicurato ai propri fan che la performance è stata gestita interamente dal vivo grazie al lavoro da parte di Epic Games, che ha fornito l'infrastruttura adatta per evitare problemi di banda e qualsiasi tipo di interruzione. Per tutta la durata dell'evento, infatti, gli sviluppatori hanno disabilitato la possibilità di sparare, cosicché i giocatori potessero concentrarsi esclusivamente sul concerto.



Il producer Marshmello (vero nome Christopher Comstock) si è detto entusiasta di aver permesso, tramite un medium come il videogioco, di assistere a quello che per molte persone è stato il primo concerto in assoluto, e non è da escludere che dato il successo dell'iniziativa Epic Games possa ripetersi coinvolgendo qualche altra personalità di spicco dell'industria musicale.