Marshmello terrà un concerto speciale nel mondo di Fortnite

Il fenomeno Fortnite pare non volersi fermare più, e buona parte del suo successo è certamente da attribuire al gran numero di celebrità che, nel corso del tempo, si sono affacciate almeno una volta al battle royale di Epic Games. Dopo l'interesse da parte del rapper Drake , che in passato ha fatto parlare di sé per la sua passione nei confronti del videogioco, un'altra star della musica internazionale sfrutterà il mondo di Fortnite per diffondere la propria musica. Stiamo parlando di Marshmello , famosissimo producer di musica elettronica che secondo alcune indiscrezioni terrà un vero e proprio concerto all'interno del battle royale.

Stando ad alcuni dataminer di Fortnite, che hanno analizzato il codice sorgente del gioco, il prossimo 2 febbraio Marshmello terrà un concerto nella piazza di Pleasant Park.



Un modello poligonale con le fattezze di Marshmello, con tanto di animazioni ed effetti sonori dedicati, è infatti nascosto in Fortnite: Battle Royale dopo l'aggiornamento delle scorse ore, e come se non bastasse la zona di Pleasant Park è caratterizzata da un cantiere con dei lavori in corso per la preparazione del palco che sarà eretto sopra al campo da football.