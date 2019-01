Fortnite: server offline e giocatori disperati, Epic corre ai ripari

Nella notte i server di Fortnite sono andati K.O. per un errore che ha bloccato le partite di milioni di giocatori su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android e iOS.



Costretti a stare offline per un bel po' di ore, gli appassionati sono riusciti a tornare a giocare alla battle royale di Epic Games solo in mattinata, in concomitanza con la pubblicazione della patch v7.30.



La buona notizia, però, è che l'aggiornamento ha portato con sé la skin Snowfall e un nuovo evento speciale con il Marshmello, che comincerà sabato 2 febbraio.



Allarme rientrato, quindi, e c'è anche una festa in vista: i fan del fenomeno pop del momento possono dormire sonni tranquilli!