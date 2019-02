Call of Duty tornerà a fine 2019 e avrà di nuovo una modalità storia

Dopo il successo di Black Ops 4, gioco completamente online con tanto di modalità battle royale, quest'anno Call of Duty "tornerà sui suoi passi" e avrà anche una campagna con una storia da giocare da soli.



La conferma arriva dalla stessa Activision, che nell'ultima riunione con gli investitori ha confermato il debutto di un nuovo episodio della serie entro fine anno.



Non sappiamo ancora molto sul nuovo Call of Duty, se non che è in fase di sviluppo presso Infinity Ward, lo storico studio che ha dato i natali all'intera saga e, in particolare, gli apprezzati Modern Warfare.



Tra aprile e maggio, come di consueto, dovrebbe avvenire l'annuncio vero e proprio, quindi continuate a seguirci per scoprire tutti i dettagli sul gioco che presumibilmente sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One.