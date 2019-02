Days Gone celebra il matrimonio di Sarah e Deacon

Uno dei titoli più attesi dai possessori di PlayStation 4 quest'anno è certamente Days Gone, il nuovo videogioco d'azione ambientato in un mondo completamente esplorabile e infestato dagli zombi.



Il gioco creato da Sony Bend Studio, che sarà disponibile ad aprile in esclusiva sulla console ammiraglia giapponese, si è presentato oggi un nuovo video che ritrae il protagonista Deacon St. John mentre ricorda gli avvenimenti del suo passato, e in particolare il matrimonio con l'amata Sarah. Date un'occhiata al video completamente in italiano.