12 marzo 2019 09:42 PlayStation Now al debutto in Italia: come funziona il servizio di streaming La piattaforma di Sony arriva nella nostra penisola con un catalogo di 600 giochi

Dopo una lunga attesa, PlayStation Now arriva finalmente sul mercato italiano. La piattaforma in streaming creata da Sony per i giochi del catalogo PlayStation è infatti disponibile da oggi sul territorio, offrendo agli utenti PC e PlayStation 4 più di 600 giochi PS2, PS3 e PS4 da utilizzare in streaming a fronte di un abbonamento.



Noi di Tgcom24 e Mastergame abbiamo avuto l'opportunità di provare in anteprima il servizio durante un evento milanese organizzato da Sony, testando le potenzialità dell'infrastruttura che punta a essere il nuovo punto di riferimento in un mercato sempre più votato alla fruizione on demand.

Con una crescita esponenziale della banda larga in Italia (che si attesa attualmente su una media di 15Mbps), Sony ha ritenuto che i tempi fossero maturi per lanciare PlayStation Now nel Bel paese: per utilizzare il servizio basta una banda larga da 5Mbps in download, che sarà sufficiente per avviare lo streaming di un videogioco single-player (per il multiplayer, serve verosimilmente qualcosina in più), offrendo ai suoi utenti due modalità di abbonamento: quella mensile, a fronte di un esborso di 15 euro al mese, e quella annuale, che consente di giocare per 12 mesi senza limitazioni al prezzo di 100 euro.



Creando un abbonamento, i giocatori potranno avviare uno qualsiasi dei 600 giochi presenti nel catalogo da PC (utilizzando il controller ufficiale di PS4 o uno di quelli supportati dall'azienda) e mantenere i progressi grazie a un sistema di salvataggio via cloud, che consente poi di riprendere la sessione su una qualsiasi PS4 effettuando l'accesso con il proprio profilo. Non è da escludere che, in caso di successo, Sony possa estendere la disponibilità del servizio ad altre piattaforme, e il recente lancio del Remote Play su iOS lascia intendere che in futuro anche PlayStation Now possa debuttare su piattaforme differenti.