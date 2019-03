Videogiochi, nel 2018 in Italia un giro dʼaffari di 1,7 miliardi

AESVI, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi che rappresenta i produttori di console, gli editori e gli sviluppatori di videogiochi operanti in Italia, ha presentato il rapporto sui risultati del settore nel 2018, sottolineando una crescita del 18,9% rispetto all'anno precedente.



In Italia i videogiochi valgono un giro d'affari di 1,7 miliardi di euro, di cui 426 milioni derivano dalla vendita di hardware (console e accessori) e 1,3 miliardi dalla vendita di software (giochi fisici, digitali e app).



Sono 16,3 milioni gli italiani di età compresa tra i 6 e i 64 anni che videogiocano, ovvero il 37% di tutta popolazione. Di questi, il 54% sono uomini e il 46% donne. Si gioca di più nelle fasce d'età tra i 15 i 34 anni e tra i 45 e i 64 anni, a conferma del fatto che i videgiochi, mai come ora, sono un fenomeno trasversale e dall'enorme impatto culturale.



“Il mercato dei videogiochi è solido e la sua crescita non accenna ad arrestarsi, grazie soprattutto alla sua straordinaria ricchezza come forma di intrattenimento capace di creare connessioni tra le persone e di diventare sempre più accessibile. Il 2019 si preannuncia un anno pieno di sorprese e sarà emozionante vivere una nuova evoluzione del mercato attraverso l’arrivo di nuovi operatori e l’affermarsi di nuovi modelli di business. Siamo pronti per le nuove sfide che ci aspettano”, sono state le parole Marco Saletta, Presidente AESVI.



Ma quali sono i titoli più venduti in Italia? Per quanto riguarda i giochi in formato fisico, il podio console è formato da FIFA 19, Red Dead Redemption 2 e Marvel’s Spider-Man, mentre dal lato PC abbiamo Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, Overwatch e Grand Theft Auto V. Anche il formato digitale è molto apprezzato dagli italiani e vede una classifica dominata da FIFA 19, seguito a ruota da Grand Theft Auto V e Call of Duty: Black Ops 4. Per quanto riguarda i giochi più scaricati su smarphone e tablet, invece, ci sono nell'ordine Candy Crysh Saga, Clash Royale e Clash of Clans.



Su 6,1 milioni di giocatori console, 3,3 milioni preferiscono utilizzare PlayStation 4, che si conferma ancora una volta regina del mercato, ma ci sono anche 7,6 milioni di persone che prediligono il PC e 10,1 milioni di persone che giocano con smartphone e tablet. In questo senso è ancora una volta Android la piattaforma preferita dagli italiani per giocare (8,4 milioni di persone contro i 3,5 di Apple).