Earthworm Jim, la serie di videogiochi torna nel 2020 in esclusiva su Intellivision

A volte ritornano: Earthworm Jim , una delle saghe più in voga tra i fan dei videogiochi negli anni '90, tornerà sulla scena per festeggiare il 25esimo anniversario dal debutto sul mercato. Quale miglior modo di farlo, se non con un nuovo episodio? È quello che devono aver pensato Doug TenNapel e Tommy Tallarico , due dei creatori originali del franchise che hanno rimesso insieme la vecchia squadra per dar vita a un nuovo videogioco ispirato all'eroico vermiciattolo di nome Jim.

Il gioco è attualmente in lavorazione presso un team di programmatori che ha lavorato sul progetto originale per Sega Mega Drive, e sarà disponibile dal 2020 come titolo di lancio esclusivo per la nuova console di Intellivision, di cui Tallarico è il presidente.



Avete capito bene: il nuovo Earthworm Jim sarà lanciato il 10 ottobre 2020 in esclusiva per Intellivision Amico, con un livestream che si terrà nei prossimi giorni e permetterà al team di sviluppo di presentare le caratteristiche principali di questo inaspettato (ma decisamente gradito) di una delle icone più apprezzate dai giocatori con qualche anno in più sul groppone.