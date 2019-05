Days of Play 2019: tornano gli sconti del mondo PlayStation 4

Come ogni anno, dal 7 al 17 giugno Sony sconterà tutti i prodotti della linea PlayStation con la speciale iniziativa Days of Play.



Se non siete ancora in possesso di PS4, l'occasione potrà tornarvi utile per mettere le mani su una console in edizione limitata al prezzo di €299,99 che "presenta in rilievo gli iconici simboli PlayStation argentati, insieme a un controller wireless Dualshock 4 abbinato".



Ci saranno anche tante offerte sui giochi in esclusiva, i controller e il casco per la realtà virtuale PS VR. Ecco i primi dettagli sui saldi:



- PS VR Starter Pack a €199,99

- PS VR Mega Pack a €229,99

- Dualshock 4 standard e in edizione limitata a €39,99

- Cuffie Gold a €59,99

- Cuffie Platinum a €149,99

- Days Gone a €49,99

- God of War a €29,99

- Marvel’s Spider-Man a €29,99

- Selezione di giochi PlayStation Hits a €14,99



Nei prossimi giorni arriveranno altre informazioni sugli sconti che saranno applicati alle confezioni classiche di PS4 Slim e le offerte digitali di PlayStation Store e PlayStation Now. Continuate a seguirci per saperne di più!