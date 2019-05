PS5: sarà possibile giocare in multiplayer con i possessori di PS4

Giocare a FIFA 21 su PS5 con un amico che ha ancora PS4 o viceversa? Sarà possibile farlo, secondo i piani di Sony.



Durante l'ennesimo intervento sulla sua console di nuova generazione, infatti, l'azienda giapponese ha precisato che il multiplayer online della prossima PlayStation permetterà di avviare delle partite anche collegandosi ai giocatori in possesso di PS4 e PS4 Pro.



Il tutto sarà possibile grazie alla funzionalità che, in termini tecnici, viene definita "multiplayer cross-gen" da John Kodera e Kazuhiko Takeda di Sony.



PlayStation 5 avrà dalla sua dei caricamenti ultra veloci (cliccate qui per vederla in azione) e sarà pienamente compatibile con tutti i titoli PlayStation 4, con un periodo in cui diversi giochi saranno pubblicati in contemporanea su entrambe le piattaforme.



Al momento il suo debutto è atteso per il 2020, continuate a seguirci per tutte le novità delle prossime settimane!