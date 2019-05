PS5 contro PS4 Pro, ecco il video confronto ufficiale

In Giappone si è appena conclusa una presentazione che Sony ha tenuto per mostrare agli addetti ai lavori la sua strategia per il futuro di PlayStation. Al centro dell'attenzione c'è stata ovviamente PlayStation 5, che l'azienda ha mostrato per la prima volta in azione.



I partecipanti, come potete vedere dal video pubblicato da Takashi Mochizuki del The Wall Street Journal, hanno potuto assistere alle potenzialità dei caricamenti ultra veloci della nuova console messi a confronto con quelli dell'attuale PS4 Pro.



Il filmato ritrae degli spostamenti rapidi in Marvel's Spider-Man: in questa fase l'acclamato videogioco per PS4 viene utilizzato da Sony per promuovere le incredibili capacità di PS5, che, grazie alla tecnologia SSD, riesce a caricare in soli 0,83 secondi una scena che attualmente richiede 8,10 secondi di attesa (ve ne abbiamo parlato qui).



La nuova generazione di console è alle porte: continuate a seguirci per tutti i dettagli sulla nuova PlayStation, attesa per il 2020 in tutto il mondo.