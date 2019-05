L'accordo tra Sony e Microsoft per il cloud non cambierà i piani di PS5

A quanto pare la divisione PlayStation non era al corrente delle negoziazioni che hanno portato alla storica stretta di mano tra Sony e Microsoft (ve ne abbiamo parlato qui) per migliorare le tecnologie cloud e la loro applicazione in ambito videogiochi (e non solo).



Stando a quanto riportato da Bloomberg, i dipendenti dello storico marchio PlayStation sono andati letteralmente in subuglio dopo aver appreso la notizia, una reazione che ha costretto gli alti manager dell'azienda giapponese a interventire per calmare le acque.



"I piani di PS5 non cambieranno", avrebbero sottolineato a più riprese i responsabili di Sony per rassicurare il reparto videogiochi in seguito all'annuncio dell'accordo accordo, che a quanto pare è stato in fase di contrattazione solo di recente.



Prima di firmare la leggendaria collaborazione con Micorsoft, infatti, nel 2018 Sony avrebbbe anche valutato una proposta di Amazon, che poi è stata scartata perché troppo poco favorevole.



Insomma, il futuro dei videogiochi è sempre più senza limiti di piattaforme, ma i singoli brand sono lontani dall'unirsi: una fusione tra PlayStation e Xbox, almeno al momento, è tutt'altro che scontata.