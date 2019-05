PlayStation VR 2 arriverà solo dopo PS5, la conferma di Sony

Dominic Mallinson, capo della divisione Ricerca e Sviluppo di Sony, è intervenuto ai microfoni di CNET per parlare del futuro di PlayStation VR, il casco per la realtà virtuale di casa PlayStation.



Stando alle parole di Mallinson, ci vorrà un po' di tempo prima di vedere PS VR 2 nei negozi:



"Non c'è motivo per noi di far coincidere l'uscita di PlayStation 5. Dal punto di vista del consumatore, essere bombardato da molte cose: 'devi comprare questo, devi comprare quello', è un messaggio che non vogliamo inviare. In un certo senso, è bello avere un po' di respiro tra queste cose".



L'idea di Sony è realizzare un casco più leggero e facile da indossare, con meno cavi (se non addirittura completamente wireless) e un sistema di controllo rivoluzionario (ve ne abbiamo parlato qui). Ma niente paura: il visore attualmente in commercio sarà completamente compatibile con la nuova console.



La nostra ipotesi? Con il lancio di PS5 previsto per il 2020, per PlayStation VR 2 dovremo attendere almeno fino al 2021.