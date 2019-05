PlayStation VR 2: Sony prepara un guanto per la realtà virtuale

Non passa giorno senza una nuova informazione su PS5: oggi tocca a un brevetto registrato da Sony che coinvolge PlayStation VR 2, il casco per la realtà virtuale che debutterà insieme alla sua prossima console nel 2020.



A quanto pare l'azienda giapponese sta lavorando a un guanto che rivoluzionerà il sistema di controllo dei videogiochi in VR grazie a una tecnologia di feedback tattile all'avanguardia: indossandolo potremo percepire il materiale con cui sono composti gli oggetti presenti nei giochi, oltre a comprenderne la forma e definirne la grandezza.



Il guanto, che potete osservare nell'immagine regitrata insieme al brevetto, permetterà anche di impugnare oggetti in modo più realistico, come le spade e le pistole nei giochi d'azione o le mazza da baseball o da gold negli sportivo.



Per realizzare questa rivoluzionaria tecnologia Sony ha messo in conto un motore elettrico, gas compressi e liquidi, un sistema di riscaldamento e raffreddamento e tanto altro ancora.



Continuate a seguirci per tutti i dettagli delle prossime settimane: vi aggiorneremo non appena sapremo di più sulla nuova generazione di console e tecnologie che la accompagneranno.