PS5: ecco come sarà la grafica secondo i creatori di FIFA

Anche Electronic Arts, l'azienda responsabile di FIFA, Battlefield e i giochi di Star Wars, si sta muovendo in vista della next-gen.



Come cambierà la grafica dei videogiochi con l'avvento di PlayStation 5 e Xbox Scarlett? Secondo la software house americana l'introduzione delle nuove console spalancherà le porte a un dettaglio grafico senza precedenti, anche su PC, al punto da rendere possibile la modellazione di personaggi ultra realistici anche nel movimento dei capelli.



Lo dimostra la nuova evoluzione del Frostbite Engine, il motore grafico alla base di tutti i titoli marchiati EA, che è già pronto per la rivoluzione prevista per il 2020. Guardate il video e sognate pure: le chiome dei calciatori di FIFA 21 si comporteranno esattamente così!