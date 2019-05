La promessa di PS5: "Le schermate di caricamento saranno un ricordo"

In un nuovo intervento sulla sua rivista ufficiale inglese, Sony è tornata a sottolineare l'importanza dell'SSD per la nuova generazione di console dopo aver svelato le specifiche tecniche di PS5:



"La presenza di un SSD ultra veloce è la chiave per la nostra next-gen. La nostra visione è rendere le schermate di caricamento un ricordo del passato, permettendo agli sviluppatori di realizzare esperienze di gameplay nuove e uniche", ha ribadito un portavoce dell'azienda giapponese ai microfoni di Official PlayStation Magazine UK.



L'SSD è l'evoluzione dei più comuni hard disk, un'unità di memoria a stato solido che permette di leggere i dati più velocemente. Negli ultimi anni diventata d'uso comune su PC e sarà disponibile di serie sulla nuova PlayStation. Secondo Sony, grazie a questa introduzione PS5 sarà in grado di eseguire dei caricamenti da 0,8 secondi (ve ne abbiamo parlato qui).



La nuova console Sony, che non è stata ancora denominata ufficialmente PlayStation 5, non arriverà nei negozi prima di aprile 2020 e, stanto alle ultime voci di corridoio, avrà GTA 6 come gioco di lancio in esclusiva. Continuate a seguirci per conoscere tutte le novità dei prossimi mesi!