In attesa di GTA 6, avvistata la versione PC di Red Dead Redemption 2

Rockstar Games si sta preparando all'uscita della versione PC di Red Dead Redemption 2? Sembrerebbe di sì, stando agli indizi sparsi nel Social Club, la piattaforma per comunicare con i giocatori delle sue serie.



Nel codice sorgente del social dei creatori di Grand Theft Auto, infatti, è apparsa la dicitura "RDR2_PC_Accomplishments", segno che sembrerebbe suggerire che la struttura generale e dei premi dell'applicazione sia pronta per il debutto del western su computer.



D'altronde, dal lancio delle versioni PS4 e Xbox One di GTA V e quella per PC sono passati circa 5 mesi e, dopo più di 8 mesi dalla pubblicazione originale su console, i tempi potrebbbero essere maturi anche per Red Dead Redemption 2 (qui la nostra recensione).



La notizia va ovviamente presa con le pinze, ma non è da escludere che, a grande richiesta, a breve la software house campione d'incassi si muoverà per far sbarcare il suo capolavoro su PC. Intanto, però, si stanno intensificando i rumor su GTA 6: cliccate qui per leggere tutte le ultime indiscrezioni.