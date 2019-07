Keanu Reeves spalanca le porte al film dell'atteso Cyberpunk 2077

L'inclusione di Keanu Reeves come personaggio di supporto nel prossimo gioco di ruolo dei creatori di The Witcher, Cyberpunk 2077, potrebbe essere un primo passo verso un adattamento cinematografico dello stesso.



La notizia proviene da una recente intervista a Mike Pondsmith, autore del gioco da tavola che ha ispirato il videogioco in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 16 aprile 2020:



"Purtroppo non posso parlare dei diritti cinematografici di Cyberpunk e il loro status, ma posso assicurarvi che con Keanu Reeves a bordo una trasposizione cinematografica è diventata molto più che una semplice possibilità.



Il mio film preferito è Blade Runner, ma riconosco che si tratta di un film cervellotico, e il suo seguito, Blade Runner 2049, lo anche di più. Pellicole del genere non permettono a molte persone di capire il racconto, nonostante sia impossibile realizzare un film così sofisticati anche facendo uso soltanto dell'azione.



Con Cyberpunk potremmo aver trovato il modo ideale per adattarlo al mondo cinema, ovvero per fare in modo che narri delle tematiche importanti e faccia riflettere, ma senza deprimere lo spettatore o avere un secondo scopo istruttivo", ha concluso Pondsmith parlando di un eventuale debutto di Cyberpunk al cinema.



Restando in tema, proprio in questi giorni, invece, sono state svelate le prime immagini della serie televisiva di The Witcher con Henry Cavill (ve ne abbiamo parlato qui).