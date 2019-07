The Witcher, prime foto ufficiali della serie televisiva con Henry Cavill

Aspettando il debutto della serie episodica di The Witcher , l'attore hollywoodiano Henry Cavill ha mostrato le prime immagini ufficiali della trasposizione televisiva del franchise nato dalla penna dello scrittore Andrzej Sapkowski, reso celebre grazie ai videogiochi di CD Projekt Red. Sul proprio profilo Instagram, l'attore che ha interpretato Superman nell'universo cinematografico DC Comics si è mostrato nei panni di Geralt di Rivia , il protagonista della saga, offrendo un primo assaggio della sua personale interpretazione dello strigo.

Cavill ha mostrato inoltre alcune foto degli altri personaggi principali del cast, Yennefer (interpretata dall'attrice Anya Chalotra) e la principessa Ciri (Freya Allan), che potete scoprire nella fotogallery di seguito.



Al momento non c'è ancora una data ufficiale per la messa in onda della serie, prevista entro la fine del 2019.