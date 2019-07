Mortal Kombat 11: in arrivo Ash Williams, Terminator e Joker

Prossimamente l'undicesimo capitolo della saga picchiaduro più violenta della storia dei videogiochi si aggiornerà con l'inserimento di tre lottatori molto richiesti, ormai è cosa praticamente certa.



Già vociferati al lancio avvenuto lo scorso aprile, a quanto pare Ash Williams di Evil Dead, Terminator e Joker, l'acerrimo nemico di Batman, faranno presto il loro debutto in Mortal Kombat 11.



La loro presenza come contenuto scaricabile a pagamento è stata scovata nel codice sorgente del gioco e molto presto dovrebbe arrivare l'ufficialità da parte degli sviluppatori. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per vederli in azione e scoprire quando saranno disponibili!