I responsabili di GTA commentano PS5, Xbox Scarlett e Google Stadia

La nuova generazione di console (e piattaforme) per videogiochi sta per arrivare e le principali aziende del settore si stanno preparando al suo debutto.



Tra queste c'è anche Take-Two, responsabile, tra gli altri, dei marchi 2K (Borderlands, Mafia, Bioshock), 2K Sports (NBA 2K, WWE 2K) e Rockstar Games (GTA, Red Dead Redemption): nell'ultima riunione con i suoi investitore, l'amministratore delegato Strauss Zelnick ha parlato delle prospettive per PlayStation 5, Xbox Scarlett e di Google Stadia.



"La fine del ciclo vitale delle console attualmente in commercio non ha avuto effetti negativi su Take-Two, il mercato console e PC è in continua crescita e questo trend rimarrà positivo anche con le prossime console", ha detto il responsabile dell'etichetta americana.



Il presidente Karl Slatoff, invece, ha sottolineato che non è preoccupato dall'inizio della nuova generazione, perché tendenzialmente gli sviluppatori ci mettono un po' prima di sfruttare a pieno il potenziale delle nuove macchine. Questo vuol dire che ci sarà prima un periodo di assestamento con i prossimi NBA 2K21 e WWE 2K21, ad esempio, prima di vedere rivoluzioni grafiche e tecniche con giochi come GTA 6.



Parlando di Stadia, Zelnick ha affermato che il trasferimento dei giochi sulla piattaforma di streaming di Google è abbastanza semplice e presenta alcune piccole sfide che sono "nulla che non possiamo superare":



"Siamo a favore di Stadia, siamo davvero fiduciosi. Abbiamo sempre detto che vogliamo distinguere la nostra tecnologia di distribuzione con il modello di business, e Google sarà estremamente utile in questo. Penso che il nostro attuale modello di business sia molto ricettivo alle esigenze dei consumatori".



Il debutto di Google Stadia è atteso entro la fine del prossimo novembre, mentre sia PS5 che Xbox Scarlett arriveranno nei negozi a Natale 2020. Continuate a seguirci per tutte le novità sulla cosiddetta "next-gen"!