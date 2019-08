Electronic Arts sta già lavorando a FIFA 21 per PlayStation 5

Electronic Arts ha confermato che sta lavorando da tempo a giochi per PlayStation 5 e Xbox Scarlett.



Durante l'ultima riunione con i suoi investitori, il publisher americano si è detto pronto per la nuova generazione, ma non tutti i progetti a cui sta lavorando saranno disponibili da subito.



Parlando del lancio delle due nuove console di casa Sony e Microsoft, attese per Natale 2020, EA ha confermato che giochi come Madden 21, e quindi gli sportivi, tra cui spicca anche FIFA 21, saranno disponibili da subito, mentre per tutti gli altri bisognerà aspettare:



"Stiamo lavorando duro su dei giochi per l'avvento della quinta generazione di console previsto per il prossimo anno, penso sia ovvio e che tutti nell'industria dei videogiochi lo stiano facendo. Come accaduto in passato, non tutti i nostri giochi usciranno su console next-gen immediatamente.



Ovviamente, giochi come Madden saranno disponibili al lancio delle console di nuova generazione, ma al day one di Madden. Saremo pronti per la Gen 5, siamo molto entusiasti al riguardo e ci stiamo lavorando da un po'", ha affermato il chief financial officer Blake Jorgensen.



Cresce l'attesa per la nuova generazione di console, ma quanto costeranno? Un rivenditore svedese ha appena aperto gli ordini di PS5 a 1000 euro, un prezzo altamente improbabile.