Non esiste videogame senza la sua colonna sonora . Quante volte, dopo aver finito il nostro videogoco preferito, ci è rimasto in testa quel motivetto o abbiamo canticchiato quel brano in particolare per mesi? Esperienza insegna che, come nella tradizione dei più grandi kolossal cinematografici, la musica gioca un ruolo cruciale nel successo del prodotto finale e spesso ne diventa il tratto più caratteristico. Così il noto rivenditore di prodotti elettronici britannico Ebuyer ha voluto stilare una classifica, andando a scoprire quali sono le dieci canzoni più ascoltate dai videogiocatori .

Al primo posto si piazza Sweden, brano che il compositore tedesco Daniel Rosenfield ha creato per Minecraft (85 milioni di ascolti in streaming). Al secondo posto si trova Blow me Away, pezzo dalle sonorità new metal dei Breaking Benjamin e colonna sonora di Halo 2. Al terzo posto chiude la testa della classifica Rip and Tear del compositore australiano Mick Gordon, che scandisce i momenti più adrenalinici di DOOM.

Degni di nota anche il quinto posto di Gustavo Santaolalla con la sua The Choice, che rimanda subito alle atmosfere cupe e apocalittiche di The Last of Us, mentre chiude la classifica alla decima posizione la meravigliosa Geralt of Rivia tratta da The Witcher 3: Wild Hunt di Marcin Przybylowicz.

La lista dei brani ha suscitato tuttavia non poche perplessità, visto che tra i dieci brani più amati mancano numerosi grandi nomi come quelli di Super Mario Bros., Final Fantasy, Metal Gear Solid e Uncharted. Spetta dunque ai giocatori creare la propria playlist musicale a provare dunque a ribaltare la classifica.

