Le Spice Girls si preparano a lanciare un videogioco online

Ricordate Spice World ? Il videogioco, non il film omonimo. Quello che metteva in scena proprio le Spice Girls , in un mix di canzoni non perfettamente riuscito ma sicuramente molto amato. Oggi, a ventitré anni di distanza, lo storico gruppo pop degli anni ’90 ha deciso di entrare ancora una volta nel mondo videoludico e lo farà attraverso un nuovo videogioco online .

Secondo quanto riportato dal portale NZ Harald, le Spice Girls stanno esplorando tutta una serie di nuovi progetti ma questo si rivela essere il più emozionante: un loro personale videogioco. Il progetto è in cantiere da diverso tempo, perciò non dovremmo aspettare molto prima di saperne qualcosa.

Mel B, Mel C, Emma Bunton e Geri Horner si sono riunite di recente a Londra per girarne i contenuti, registrando ciascuna i propri pezzi ai Black Island Studios. I più attenti noteranno che manca una persona all’appello: Victoria Beckham ha snobbato l'ultima riunione delle Spice Girls poiché attualmente si trova a Miami, dove sostiene suo marito David nel lancio della sua nuova squadra di calcio per la MLS.

Non è la prima volta che la stilista rifiuta di ritrovarsi con le ex colleghe: in precedenza aveva rifiutato la possibilità di unirsi alla band nel tour per celebrare la reunion. Difficilmente, dunque, potremo aspettarcela nel misterioso (per ora) videogioco online delle Spice Girls.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!