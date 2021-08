Volete perdere peso? Provate a giocare ai videogiochi

Alle porte dell’estate, ma particolarmente con l’approssimarsi dell’inverno e delle festività natalizie, croce e delizia di tante persone diventa certamente l’ alimentazione . Il fatidico quesito che molti si pongono ogni anno è proprio quello legato alla linea e come fare per bruciare le calorie accumulate quando diventa più difficile fare attività all’aperto. Un nuovo studio vuole rassicurare i maniaci della forma fisica con un metodo innovativo, senza sforzo e sicuro al 100%, per tenere a bada i chili di troppo: giocare ai videogiochi.

Come riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, lo studio è stato condotto dalla società distributrice del gioco mobile competitivo Stakester, che ha rivelato come giocare ai videogiochi aiuti a bruciare molte più calorie di quanto ci si possa aspettare.

Secondo la ricerca, infatti, gli uomini generalmente bruciano fino a circa 420 calorie durante un'intensa sessione di gioco di due ore, mentre le donne possono bruciarne fino a 472. Anche se il dato potrebbe non sembrare sufficiente per uno sportivo, gli esperti hanno fatto notare come tale dispendio sia equivalente a quasi un'ora di allenamento o al ripetere circa mille addominali, semplicemente stando seduti sul divano di casa.

IGN

Per condurre lo studio, i ricercatori hanno utilizzato dispositivi atti a misurare le frequenze cardiache e le calorie bruciate da 50 giocatori impegnati in FIFA e Call of Duty: Warzone per due ore. Hanno poi usato gli stessi dispositivi per monitorare i giocatori alle prese con vere e proprie sessioni di addominali. I risultati finali hanno rivelato che i maschi hanno bruciato una media di 210 calorie all'ora mentre giocavano, mentre le giocatrici ne hanno bruciate circa 236.

"Sappiamo tutti che la competizione aumenta la nostra frequenza cardiaca e la maggior parte di noi ha sperimentato il sudore da gioco, che si forma quando si cerca un gol all'ultimo minuto in FIFA o la vittoria in un punto cieco in Warzone", ha dichiarato l'amministratore delegato e fondatore di Stakester, Tom Fairey. “Non è una sorpresa che questo faccia bruciare calorie, ma siamo sorpresi di vedere quante ne vengano bruciate durante una sessione di due ore. Certamente meglio che fare mille addominali!”.

Non è infatti una novità che l’universo videoludico abbia da sempre incentivato gli amanti dello sport. Dai giochi a tema fino alle periferiche di gioco che hanno registrato un boom di vendite durante il periodo di lockdown a causa della pandemia da Covid-19 (come Ring Fit Adventure di Nintendo), gli addetti ai lavori hanno cercato di andare sempre incontro alle esigenze di chi aveva necessità di non interrompere i propri piani allenamento. Gli studiosi britannici sono in ogni caso concordi nel sostenere che i videogiochi debbano essere abbinati a uno stile di vita sano, fatto di attività motoria, alimentazione sana e buone abitudini.

