Da Bayonetta 3 al ritorno di Kirby: tutte le novità dell'evento Nintendo Direct di settembre

Con il consueto format Nintendo Direct , l'azienda giapponese ha svelato una piccola parte dei videogiochi (e non solo) che arriveranno in futuro su Nintendo Switch , con uno showcase da quaranta minuti in cui sono stati grandi protagonisti Bayonetta , Kirby e l'immancabile Super Mario . Quest'ultimo, infatti, tornerà sul grande schermo con un adattamento cinematografico previsto per la fine del 2022, con Chris Pratt e Anya Taylor-Joy rispettivamente nei panni di Mario e Peach .

Il gioco più atteso dell'evento era certamente Bayonetta 3, annunciato ormai quattro anni fa e successivamente sparito dai radar: il titolo d'azione di Platinum Games si è presentato con un trailer avvincente che ha mostrato l'avvenente strega nuovamente in azione, con nuovi nemici e qualche abilità inedita per un'avventura che arriverà in esclusiva su Switch entro la fine del 2022.

Altro titolo di rilievo, trapelato in rete poco prima della conferenza in streaming, è stato Kirby e la Terra Perduta, avventura tridimensionale della celebre palla rosa creata da Nintendo che si troverà in un mondo dalle tinte post-apocalittiche, pronta ad assorbire le abilità di nuovi nemici per sopravvivere alle insidie che si celano nella nuova ambientazione. L'uscita è prevista per la primavera del 2022, ancora una volta in esclusiva per la console ibrida.

Tra un nuovo sguardo a Splatoon 3, che si è presentato con un trailer dedicato interamente alla campagna single-player Il ritorno dei Mammiferiani, e un assaggio della nuova, massiccia espansione di Monster Hunter Rise intitolata Sunbreak, c'è stato spazio anche per scoprire due teaser relativi ad altrettanti eventi che arriveranno nel mese di ottobre: il primo, dedicato a Super Smash Bros. Ultimate, vedrà Masahiro Sakurai presentare l'ultimo personaggio aggiuntivo del picchiaduro, mentre il secondo, totalmente incentrato su Animal Crossing: New Horizons, si focalizzerà sui contenuti gratuiti che espanderanno il mondo di gioco.

Grande spazio è stato dato anche a Nintendo Switch Online, che si arricchirà presto di un pacchetto di espansione grazie a cui gli utenti interessati a rituffarsi nell'era di Nintendo 64 e Sega Mega Drive potranno accedere a una sfilza di nuovi giochi da rivivere grazie a Switch. C'è Super Mario 64, c'è The Legend of Zelda: Ocarina of Time, e non mancheranno nemmeno Mario Kart 64, Star Fox 64 e Yoshi's Story, mentre per la casa del riccio blu avremo Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines e l'imperdibile Golden Axe. Per celebrare l'annuncio, Nintendo ha svelato anche l'arrivo di due controller a tema che rievocheranno quelli originali delle due console.

Nel mezzo c'è stato spazio per nuovi approfondimenti su Metroid Dread, Mario Party Superstars, Mario Golf: Super Rush e Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, a cui si sono aggiunti trailer inediti per Triangle Strategy, Deltarune: Chapter 2, Voice of Cards e Dying Light 2: Stay Human, che arriverà su Switch in versione cloud. Non sono mancate sorprese anche per i fan di Castlevania, che potranno sin da subito acquistare una nuova raccolta che racchiude i classici Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow e Dracula X.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!