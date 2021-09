WarioWare: Get It Together riporta la follia in casa Nintendo

Wario, si sa, è il personaggio più irriverente della rosa di casa Nintendo . Da diversi anni si impegna, tramite i suoi giochi, a ribadirlo avanzando vere e proprie critiche verso il modo di fare i videogiochi di oggi. Tutti alla ricerca del realismo, della grafica più particolareggiata, di mondi enormi pieni di cose da fare, di schemi di controllo sempre più complessi, giusto? Beh, non per Wario.

Con WarioWare: Get It Together! ci troviamo di fronte a un nuovo capitolo di una serie che affonda le sue radici al tempo del Game Boy Advance e del Game Cube (parliamo del 2003), ma che in realtà va a pescare in una giocabilità che si può rifare anche ai Game & Watch. Di fatto, i WarioWare sono delle collezioni di mini-giochi che più “mini” non si può, in cui il colpo d’occhio, la capacità di capire e la reattività sui controlli sono le abilità più importanti che sono chieste al giocatore.

Con una grafica minimalista, il gioco propone piccole azioni, a volte si deve solo premere un tasto: bisogna solo capire come e… quando. In WarioWare: Get It Together i mini giochi proposti sono circa 200 e sono tutti rapidi e completamente fuori di testa. Qualche esempio?

Si va dallo strappare i peli dalle ascelle di pseudo statue dell’Antica Grecia, fino a rubare una testa d’aglio senza farsi beccare da una guardia, dal far girare le pale di un mulino a vento che gonfia un mega mostro… fino al dissetare un cane dallo sguardo ipnotico. E, come dicevamo, quello che è davvero necessario è capire in un attimo quello che sta succedendo e reagire. O non riuscirci, e scoppiare a ridere, specialmente se non si gioca da soli.

IGN

Sì, perché WarioWare offre anche modalità multigiocatore, ma non pensate a nulla di particolarmente complesso. Intanto, si gioca in due, sullo stesso divano, che è la situazione in assoluto più divertente in un gioco simile. C’è anche la Coppa Wario, una serie di sfide proposte online da Nintendo in cui gli abbonati al servizio multiplayer della casa giapponese potranno impegnarsi per scalare classifiche, ma si tratta di un’aggiunta di contorno, l’esperienza migliore WarioWare la offre “in presenza”.

E in presenza si afferrano i Joy-Con e ci si diverte, restando stupiti di fronte alle pazze idee escogitate dal team di sviluppo. È ovvio che dopo un po’, di fronte a un numero comunque finito di mini giochi, le azioni comincino a diventare riconoscibili, ma il gioco ci prova sempre a fregare il giocatore, introducendo varianti e modifiche pronte a spiazzare. Come spiazza il fatto che, questa volta, il protagonista non sia solo Wario.

IGN

Il gioco propone infatti una rosa di personaggi caratterizzati da alcune abilità differenti, che ogni giocatore dovrà sfruttare per riuscire a vincere i mini giochi. Se Wario tira spallate e svolazza ovunque, Cricket si limita a saltare (molto in alto) e 18-Volt non si può muovere, ma solo lanciare dei dischi come fossero proiettili e può farsi trasportare da ganci: sono solo alcuni esempi, gli strambi figuri sono quasi venti!

È la prima volta che un gioco della serie WarioWare si presenta con svariati personaggi protagonisti delle prove, e le diverse caratteristiche rendono il gioco ancora più assurdo, ma paradossalmente l’elemento extra legato alle caratteristiche degli “eroi” toglie qualcosa all’essenzialità e alla purezza tipica della serie. Dopo aver riletto negli anni il gameplay alla luce delle peculiarità dei vari sistemi di controllo, sfruttando per esempio il sensore di movimento in WarioWare: Touched! per Nintendo DS, con WarioWare: Get It Together la serie torna alle origini, ma al tempo stesso tenta qualcosa di differente con l’introduzione della variabile dei personaggi.

IGN

Ad ogni modo, si può affrontare una modalità Storia che consente di assaggiare i mini giochi in un contesto spensierato e divertente, per poi tornare a tentare di migliorare i propri punteggi grazie a un elenco organizzato per temi: troviamo così facilmente accessibili i giochi legati a sport, cibo, animali, tecnologia e così via, tra cui non mancano versioni ridotte e divertenti di classici giochi Nintendo, da Ice Climbers a Metroid.

Insomma, se vi piacciono le esperienze mordi-e-fuggi, e avete qualcuno da sgomitare sul divano e con cui prendervi in giro facendovi quattro risate, WarioWare: Get It Together potrebbe proprio fare per voi. Ma non prendetelo - e non prendetevi - troppo sul serio.



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo giocato a WarioWare: Get It Together grazie a un codice inviatoci da Nintendo. Abbiamo affrontato, da soli o in compagnia, tutte le modalità di gioco e preso parte a due delle sfide settimanali della Coppa Wario. Il gioco funziona bene sia in modalità portatile che con la console collegata al TV.



Può piacere a chi…

… vuole farsi quattro risate sul divano con un amico

… ama sfidare il proprio intuito e i propri riflessi

… è appassionato della serie



Potrebbe deludere chi…

… cerca esperienze più immersive e più profonde

… non ha nella prontezza di riflessi il proprio punto di forza

… cerca nei giochi una veste grafica di grande impatto



WarioWare: Get It Together! è un gioco consigliato ai maggiori di 7 anni.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!