Mario Kart 9 potrebbe essere in sviluppo su Switch: Nintendo si prepara all'annuncio

Un nuovo capitolo della serie Mario Kart sarebbe in lavorazione presso Nintendo , a giudicare dalle parole di un esperto analista dell'industria videoludica: dopo il successo di Mario Kart 8 (lanciato nel 2014 su Wii U) e della sua edizione Deluxe (arrivata tre anni più tardi su Switch), per la casa di Kyoto sarebbe infatti arrivato il momento di un nuovo episodio da proporre sulla sua console ibrida, la cui presentazione potrebbe avvenire entro la fine di quest'anno .

Come confermato dal Dr. Serkan Toto, analista di Kantan Games specializzato sul mercato giapponese, Mario Kart 9 sarebbe entrato in piena fase di sviluppo e includerà una nuova "svolta" in termini di gameplay. Toto conferma che Mario Kart 8 Deluxe, riedizione per Nintendo Switch del gioco di guida già lanciato su Wii U, continua a vendere bene nonostante i quasi cinque anni sul groppone, confermandosi ancora oggi uno dei giochi più venduti per la console nipponica, con più di 47 milioni di copie piazzate in tutto il mondo tra Wii U e Switch.

Il sequel punta a bissare il successo dell'ottavo capitolo proponendo tutto quanto di buono fatto nel 2014 (e poi nel 2017), ma aggiungendo una serie di nuove idee e meccaniche di gioco capaci di "stravolgere" l'esperienza ludica, un po' come successo ai tempi con l'introduzione dell'antigravità (grazie a cui è possibile sfrecciare sulle pareti per sorprendere gli avversari) e di prendere "a sportellate" gli altri giocatori per ottenere un piccolo aumento della velocità.

Stando alle parole di Toto ai microfoni di GamesIndustry.biz, la presentazione del nuovo Mario Kart 9 avverrà nel corso di quest'anno: considerando l'imprevedibilità dell'azienda di Kyoto, è impossibile stabilire con certezza quando sarà effettivamente svelato il videogioco, ma ci sono buone probabilità che l'annuncio arrivi in prossimità dell'E3 2022 (che sarà ancora una volta in formato digitale) o che il colosso nipponica possa organizzare un Nintendo Direct totalmente incentrato sul prossimo episodio della sua saga racing.

