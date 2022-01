Steam Deck non tarda più: ecco la data di lancio per il PC portatile dagli autori di Half-Life

Avrebbe dovuto essere uno degli ultimi botti del 2021, ma Steam Deck è stato rinviato in extremis per fronteggiare la costante carenza di semiconduttori che grava sull'industria dei videogiochi e, più in generale, in quello tecnologico. Rinviato a un generico febbraio 2022, il PC da gaming portatile di Valve ha finalmente una data di lancio ufficiale : la periferica è in arrivo alla fine del prossimo mese anche in Italia.

Gli autori di Half-Life e della piattaforma di digital delivery più famosa su PC, Steam, hanno confidato sul loro sito ufficiale che il PC da gaming portatile Steam Deck sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 25 febbraio, più precisamente per tutti coloro fossero riusciti a prenotare un'unità nella prima tranche di pre-order messi a disposizione lo scorso anno da Valve.

A partire dalle ore 19:00 del 25 febbraio, Valve inviterà tutti gli utenti che rientrano nella prima ondata e darà loro tempo tre giorni per completare l'acquisto: le prime unità di Steam Deck saranno distribuite a partire dal 28 febbraio, con il colosso statunitense che prevede d'invitare nuovi gruppi di utenti con cadenza settimanale.

Coloro che riceveranno l'email da parte di Valve potranno procedere all'acquisto di uno dei tre modelli prenotati in precedenza e non di altre versioni: in caso di ripensamento, infatti, l'utente perderà la propria priorità e la prenotazione passerà alla persona successiva in coda. Completando l'acquisto si potrà scontare il deposito versato in precedenza dal prezzo finale del PC, mentre i costi di spedizione saranno a carico dell'azienda.

Nel frattempo, Valve sta continuando ad aggiornare il catalogo di Steam per offrire la massima compatibilità con la nuova periferica da gaming che, ispirandosi al concept di Switch, potrebbe letteralmente sconvolgere la scena del PC gaming così come abbiamo imparato a conoscerla in tutti questi anni: al momento sono decine i giochi già testati e compatibili al 100% con Steam Deck, ma il team promette di continuare a espandere la lista da qui al debutto ufficiale del device in tutto il mondo.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!