Cos'è Steam Deck? Sostanzialmente è un computer portatile ottimizzato per il gaming che, a livello estetico e funzionale, si ispira a un fenomeno commerciale come Nintendo Switch. Una "console per giocare ovunque", ma che allo stesso tempo è in grado di riprodurre qualsiasi titolo presente nella libreria di Steam e agire come un vero e proprio PC. Una sorta di rivoluzione che potrebbe non soltanto fare concorrenza alla stessa piattaforma ibrida di Nintendo, ma anche a console più tradizionali come PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il cuore pulsante di Steam Deck è un chip ibrido prodotto da AMD che include al suo interno una CPU Zen 2 a 4-core e 8-thread, accoppiata a una GPU RDNA 2 con otto unità computazionali, capaci di erogare circa 2 TeraFLOPs di potenza. Si tratta di prestazioni molto simili a quelle di una PlayStation 4, ma che in proporzione offrono sul display touch da 7 pollici (che sarà di tipo LCD, e non OLED come il nuovo modello di Switch) una qualità sensibilmente superiore. Come succede nei PC, l'aspect ratio di questo display non sarà esattamente 16:9 bensì 16:10, con una risoluzione nativa di 1280x800 pixel e una frequenza di refresh pari a 60 Hz.

Steam Deck dispone di due controller che sono parte dello chassis (e, a differenza di Switch, non removibili) che, oltre ai tradizionali stick analogici, ai tasti azione e alla croce direzionale, includono anche due touchpad che dovrebbero consentire un controllo più confortevole in tutti quei giochi che fanno uso del mouse. Peraltro, Steam Deck è perfettamente compatibile con tutte le periferiche abituamente in uso su PC: mouse, tastiere, cuffie Bluetooth, volanti e persino visori per la realtà virtuale, tutto sarà perfettamente utilizzabile sulla nuova piattaforma portatile di Valve.

Una delle caratteristiche più interessanti di Steam Deck è il sistema operativo: il PC da gaming portatile di Valve gira su una versione custom di SteamOS, che tuttavia può essere cancellato dall'utente finale. I giocatori saranno in grado di utilizzare un sistema operativo come Windows e installare praticamente qualsiasi software sulla "console" di Valve, che consentirà di conseguenza anche l'utilizzo di store concorrenti come Epic Games Store, Uplay e Xbox Game Store. Steam Deck, potenzialmente, può diventare una piccola Xbox portatile per riprodurre in mobilità tutti i giochi inclusi su Xbox Game Pass.

La piattaforma di Valve è in arrivo a dicembre 2021, con un sistema di prenotazione che si baserà sugli account Steam creati prima di giugno 2021 per evitare che bot e i soliti bagarini acquistino tutte le scorte al fine di rivenderle a prezzi folli. Una situazione che ha colpito i primi mesi di vita di PS5 e Xbox Series X/S, ma che l'azienda non vuole vivere per il suo interessante progetto. Dopo il lancio fallimentare di Steam Machines, Valve ha bisogno che Steam Deck si confermi un prodotto di successo e in tal senso ha deciso di proporre dei prezzi accattivanti: si parte da 419 euro per il modello da 64 GB, mentre il top di gamma con SSD NVMe da 512 GB costerà 679 euro. Prezzi importanti per una console, probabilmente, ma assolutamente convenienti per un PC da gaming di buona qualità.

