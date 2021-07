Nintendo Switch, la famiglia si espande: svelato il nuovo modello della console ibrida

Dopo mesi di indiscrezioni, Nintendo ha tolto i veli dalla nuova versione di Switch che arriverà nei prossimi mesi: intitolata semplicemente Nintendo Switch , il modello è atteso per il mese di ottobre e includerà un nuovo schermo OLED da 7 pollici , che offrirà colori più intensi ed esperienze di gioco più avvincenti. Nulla da fare per il 4K : la casa di Kyoto ha preferito non intervenire sull'hardware interno, che sarà identico a quello degli altri modelli attualmente in commercio.

Nulla da fare, dunque, per coloro che speravano ardentemente di acquistare un modello "Pro" di Switch: le indiscrezioni sul supporto alla risoluzione Ultra-HD 4K e alle tecnologie più moderne come DLSS di NVIDIA non si sono concretizzate, con l'azienda giapponese che ha voluto rivedere esclusivamente lo schermo della sua console a metà tra portatile e domestica.

Il nuovo schermo, un display OLED da 7 pollici con cornice più sottile, offrirà colori più vibranti e un contrasto superiore che garantiranno una resa grafica migliorata. Sul retro, il nuovo stand ampio permetterà di impostare l'angolo di visualizzazione preferito in modalità da tavolo, grazie a un elemento in plastica che andrà a sostituire lo stand del modello precedentemente, spesso e volentieri incapace di offrire una visuale corretta.

Cambia anche la base: la nuova includerà due porte USB, un'uscita HDMI per il collegamento al televisore e una porta LAN che consentirà di collegarsi alla rete Internet con un cavo, anziché in modalità wireless. Due ulteriori accorgimenti del modello OLED riguardano la memoria interna, che passa da 32 a 64 GB (estendibile grazie al supporto alle schede microSD) e ai nuovi altoparlanti stereo integrati, che offriranno un audio più nitido e coinvolgente.

La nuova Nintendo Switch con schermo OLED arriverà il prossimo 8 ottobre, in concomitanza con il lancio di Metroid Dread, e sarà commercializzata in due colorazioni: quella tradizionale, con dock nero e Joy-Con in blu e rosso, e l'inedita tinta bianca, che sarà applicata tanto alla dock station quanto ai due controller.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!