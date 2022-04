Epic Games e LEGO insieme per creare un "metaverso" dedicato ai bambini

Nonostante l'idea di un simile ecosistema digitale non sia particolarmente attraente per il popolo italiano , i big del settore continuano a muoversi per tracciare la strada da seguire negli anni a venire: è il caso di, che hanno stretto un

Il colosso videoludico autore di Fortnite e del motore delle meraviglie Unreal Engine 5 ha raggiunto infatti un accordo con l'azienda danese specializzata nei mattoncini più famosi al mondo per dar vita a uno spazio digitale con cui "plasmare il futuro del metaverso", con lo scopo di renderlo "sicuro e divertente per bambini e famiglie".

Le due aziende si impegnano a collaborare per diversi anni nella realizzazione di

uno spazio digitale coinvolgente e in grado di stimolare la creatività di bambini di ogni fascia d'età

uno spazio assolutamente blindato in cui regna la positività

, favorendo la socializzazione e condivisione di esperienze ludiche. Questo ecosistema virtuale sarà impreziosito da strumenti con cui permettere ai bambini di diventare i "costruttori di domani", realizzando opportunità di gioco in

Il progetto voluto da LEGO Group ed Epic Games si basa su tre principi

proteggere il diritto dei bambini a giocare facendo della sicurezza e del benessere una priorità

salvaguardare la privacy

responsabilizzare i bambini e gli adulti

votati a garantire che gli spazi digitali offrano opportunità di gioco coinvolgenti e sicure: in particolare, le due aziende si impegnano a, ma anche adei bambini mettendo al primo posto i loro interessi, puntando infine acon strumenti che danno loro il controllo sull'esperienza digitale all'interno del metaverso.

Non sappiamo ancora come sarà l'universo digitale creato dalle due aziende, ma è lecito attendersi che la partnership (che le due parti definiscono "pluriennale") tra LEGO ed Epic Games possa spingersi anche al di là e abbracciare più ambiti, come

Fortnite

videogiochi più tradizionali marchiati LEGO

o i, che continueranno verosimilmente a esistere anche al di fuori del metaverso ma potrebbero, in qualche modo, essere presenti in questo spazio per espandere la portata di ogni progetto, attirare nuovi clienti o creare esperienze complementari basati su ambientazioni e personaggi differenti.