Fortnite, conclusa la raccolta fondi per l'Ucraina: ottenuti oltre 144 milioni di dollari

È giunta al termine l'iniziativa sponsorizzata da Epic Games e Xbox per aiutare il popolo ucraino a fronteggiare la crisi che ha colpito la nazione dopo l'invasione da parte della Russia: attraverso l'ecosistema di Fortnite, infatti, i due colossi dell'industria videoludica hanno donato la cifra di 144 milioni di dollari a enti di beneficenza e associazioni di volontariato che stanno operando in Ucraina per aiutare i più bisognosi.