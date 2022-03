Fortnite si schiera a favore dell'Ucraina: raccolti 100 milioni di dollari per aiuti umanitari

Nel tentativo di supportare l'Ucraina dopo l'invasione da parte dell'esercito russo,

Epic Games ha messo in piedi una campagna di solidarietà

promettendo di donare tutti i proventi del battle royale per sostenere i soccorsi umanitari nelle zone colpite dal conflitto.

In un solo giorno, l'azienda aveva raccolto 36 milioni di dollari, promettendo di destinare i fondi a enti solidali e organizzazioni di volontariato del calibro di

UNICEF

World Food Programme

UNHCR

Direct Relief

La generosità dei videogiocatori non si è fermata da allora, con la community di Fortnite che ha continuato a donare attraverso lo sparatutto fino a raggiungere 70 milioni di dollari in poco più di una settimana dall'esordio dell'iniziativa. Epic Games ha deciso di

destinare tutti gli introiti provenienti dalle microtransazioni del suo videogame

alle associazioni che da settimane, ormai, stanno cercando di offrire sollievo al popolo ucraino.

Promettendo di non attendere la ricezione del denaro dai propri partner ma di

"anticipare" di tasca propria la cifra raccolta

mancano ancora cinque giorni al termine della campagna solidale

con donazioni e microtransazioni attraverso Fortnite, Epic Games ha continuato ad accumulare un vero e proprio tesoro, raggiungendo nelle scorse ore il traguardo dei 100 milioni di dollari e avendo tutto il tempo di andare ancora oltre, visto e considerato che

Nel frattempo,

Epic ha aggiunto l'organizzazione World Central Kitchen all'elenco degli enti e associazioni di volontariato che riceveranno il denaro

raccolto con questa iniziativa: non è chiaro in che modo saranno ripartiti i proventi, ma è lecito attendersi che la software house decida di dividere il totale in parti uguali per cercare di contribuire al meglio alla causa.

Non è stato l'unico gesto da parte dell'industria videoludica: molti negozi digitali hanno infatti proposto dei pacchetti a prezzi stracciati per convincere i giocatori a donare del denaro da destinare all'Ucraina, e aziende come

Humble Bundle

, con il pacchetto "Stand with Ukraine", sono riuscite a contribuire raccogliendo cifre di tutto rispetto.

Il bundle in questione, in particolare, ha superato i

18 milioni di dollari

più di 473mila pacchetti

raccolti per beneficenza, vendendoal cui interno erano presenti centinaia di videogame per PC, dai titoli indie alle produzioni di publisher internazionali.