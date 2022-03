Ucraina: bomba distrugge museo di computer e retrogaming

Il museo, gestito da

Dmitry Cherepanov

cinquecento pezzi di storia decennale del computer

, conservava oltre: la notizia della sua distruzione è stata confermata dall'account Twitter dell'Ukrainian Software and Computer Museum.

Secondo quanto riferito Cherepanov è riuscito a mettersi in salvo, tuttavia

il direttore del museo ha spiegato su Facebook di non aver perso solo il suo museo, ma anche la sua casa

. "Questo è tutto, il museo del computer di Mariupol non c'è più", ha scritto Cherepanov. "Tutto ciò che è rimasto della collezione che ho raccolto per quindici anni sono solo frammenti di ricordi sulla pagina Facebook, il sito web e la stazione radio del museo".

Cherepanov aveva infatti iniziato a collezionare computer quando il blocco sovietico stava creando i propri computer

condiviso un video su Facebook per ricordare ciò che aveva creato

. "È come guardare in un universo alternativo. Le macchine popolari per i bambini cresciuti nel blocco sovietico sembrano abbastanza diverse da quelle che ci sono familiari nel mondo occidentale, ma portano lo stesso senso di nostalgia che voi o io potremmo avere per un Commodore 64 o un Macintosh II". Il fondatore ha successivamente

L'uomo, che ha raccolto e restaurato queste macchine per oltre un decennio, dopo la distruzione del museo

ha deciso di aprire un conto PayPal, sul quale sta accettando donazioni per se stesso e per altre vittime degli scontri in Ucraina