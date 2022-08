PlayStation 5 costerà di più in Europa: Sony aumenta i prezzi a causa dell'alto tasso d'inflazione

La notizia era nell'aria da qualche settimana: da oggi, PlayStation 5 ha un nuovo prezzo di vendita e contrariamente a ciò che avviene quando una console di nuova generazione arriva a sfiorare il secondo anno di vita, non si tratta di un ribasso nel tentativo di renderla più appetibile a un nuovo pubblico.

Come confidato da Jim Ryan , presidente di Sony Interactive Entertainment, il prezzo di PS5 è stato aumentato in alcuni mercati per la crisi che ha colpito l'economia globale .