PlayStation VR2 uscirà nei primi mesi del 2023: la conferma di Sony

Si avvicina il momento di PlayStation VR2: il nuovo headset per la realtà virtuale creato da Sony per PlayStation 5 sarà disponibile sul mercato globale nei primi mesi del 2023, pronto a deliziare i possessori della console con esperienze VR di nuova generazione come Horizon: Call of the Mountain, uno degli oltre venti giochi che saranno disponibili all'esordio nei negozi.