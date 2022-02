PlayStation VR2 si mostra in anteprima: primo sguardo al visore di PS5

Il nuovo visore condivide alcuni elementi di design con le cuffie Pulse 3D di PS5 e, chiaramente, enfatizza ulteriormente la forma sferica dei due controller Sense per dar vita a un oggetto accattivante che ben si sposa con arredamenti più moderni, mantenendo al tempo stesso un'ergonomia ottimale e garantendo a detta del colosso giapponese una grande sensazione di comfort a prescindere dalla dimensione della testa.

Mantenendo alcuni elementi già riusciti particolarmente bene nel visore precedente, come l'archetto e visiera regolabili oppure il bilanciamento del peso del visore, PSVR2 offrirà un sistema per adeguare la distanza dalla lente tra gli occhi, ottimizzando così la visuale. Nonostante l'inserimento di alcune caratteristiche extra nel visore, come un sistema aptico che produrrà vibrazioni simili a quelle del controller DualSense di PS5, Sony assicura che PSVR2 sarà caratterizzato da un peso ancora minore rispetto al modello precedente, che insieme al design più sottile renderà l'uso dell'headset più confortevole nel lungo periodo.

Tra le altre novità, spicca inoltre un nuovo sistema di ventilazione che impedirà alle lenti di appannarsi dopo sessioni di gioco estese: "Quando ho iniziato a lavorare sul design del visore PlayStation VR2, una delle aree su cui volevo concentrarmi sin dall’inizio è stata la creazione di una presa d’aria nel visore simile a quelle della console PS5 che consentono il flusso d’aria", racconta Yujin Morisawa, Senior Art Designer di Sony Interactive Entertainment.

"I nostri ingegneri hanno proposto questa idea per consentire la ventilazione ed evitare di far appannare le lenti quando i giocatori sono immersi nei giochi VR", prosegue Morisawa. "Ho lavorato su molti concetti di design per raggiungere questo risultato e, nel design finale, è possibile notare un piccolo spazio tra la parte superiore e quella anteriore della visiera che contiene la ventilazione integrata. Sono davvero orgoglioso del risultato finale e del feedback positivo che ho ricevuto finora. Spero che anche i fan di PlayStation siano soddisfatti e non vedo l’ora che provino PS VR2".

Un'altra piccola chicca che gli utenti PS VR2 non faticheranno a notare è la presenza di minuscoli simboli PlayStation nelle bande anteriori e posteriori del visore, replicando quello che Sony ha già fatto nel design di PlayStation 5 e del suo controller DualSense. Si tratta di piccoli accorgimenti a una periferica già di per sé intrigante e che renderanno l'headset non solo un mezzo per vivere nuove esperienze coinvolgenti, ma anche un elemento di design contemporaneo che potrà essere messo in mostra di fianco alla console next-gen.

