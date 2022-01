Salvare Notre-Dame dalle fiamme: ecco l'idea di Ubisoft per un nuovo videogame in realtà virtuale

Quante volte abbiamo immaginato di riavvolgere il tempo e agire per impedire a tanti tristi episodi di accadere? Spesso i videogiochi ci danno per un istante l'illusione di poter davvero cambiare il corso degli eventi. Con questa idea, Ubisoft sta lavorando ad un gioco in realtà virtuale in cui i giocatori diventano dei vigili del fuoco parigini che combattono l'incendio che ha gravemente danneggiato la cattedrale di Notre-Dame nel 2019.

L'esperienza della durata di un'ora è stata realizzata in collaborazione con un "docudrama" che riporta lo stesso nome del videogioco: Notre-Dame on Fire (Notre-Dame in fiamme), diretto dal regista Jean-Jacques Annaud (Il nome della Rosa, Sette anni in Tibet).

"Come in ogni escape game, si tratta di risolvere enigmi e di agire in cooperazione con i propri compagni di squadra", ha dichiarato Deborah Papiernik, responsabile del settore nuovi mercati e alleanze strategiche di Ubisoft, ai microfoni di Variety. "L'idea è quella di farsi strada attraverso la cattedrale per trovare numerose reliquie e combattere le fiamme, tutto per salvare Notre-Dame prima che scada il tempo a disposizione".

Com'è ormai risaputo, l'incendio del 2019 è divampato per circa 15 ore, provocando il crollo della guglia principale della cattedrale, così come la distruzione di gran parte del tetto. Le torri sono state comunque salvate e i lavori di ricostruzione sono in corso, con la riapertura prevista prima del 2024.

Ubisoft, che aveva ricreato un dettagliato modello 3D di Notre-Dame in Assassin's Creed Unity, lo aveva anche utilizzato per sviluppare una precedente esperienza VR chiamata Notre-Dame de Paris: Journey Back in Time. Sia il film che il gioco in realtà virtuale "Notre-Dame on Fire" saranno lanciati a marzo, mentre il team non ha ancora reso noto per quali piattaforme sarà disponibile.

