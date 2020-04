Videogiochi: Notre-Dame rivive in un viaggio virtuale

Il tempo vola, tanto che è già passato un anno da quello sfortunato 16 aprile, in cui la cattedrale di Notre-Dame a Parigi è stata distrutta da un incendio. A seguito della tragedia, tutto il mondo si era mosso a sostegno della sua ricostruzione, inclusa Ubisoft, che si era impegnata a donare 500mila euro e ricreare la cattedrale in realtà virtuale in Assassin's Creed Unity. La promessa è stata mantenuta e il giro virtuale è adesso possibile senza che gli utenti debbano possedere per forza un visore VR.