PlayStation VR2 è ufficiale, Sony porta il mondo di Horizon nella realtà virtuale

Il 2022 di Sony si apre con una conferma: il prossimo headset per la realtà virtuale in uscita su PS5 si chiamerà PlayStation VR2 e promette di rivoluzionare l'idea di VR su console non soltanto grazie a un hardware di tutto rispetto, ma anche grazie a un impegno considerevole nella produzione di grossi giochi in esclusiva. Blockbuster del calibro di Horizon che, per la prima volta, arriverà su VR grazie a Call of the Mountain .

In occasione del CES 2022, la fiera di Las Vegas dedicata all'elettronica di consumo, la casa giapponese ha presentato ulteriori dettagli sull'erede di PlayStation VR per la sua console ammiraglia PS5: chiamato semplicemente PlayStation VR2, il nuovo headset offrirà una risoluzione Ultra-HD 4K con supporto alla tecnologia HDR, con un display OLED in grado di offrire una risoluzione di 2000 x 2040 pixel per occhio e una frequenza di aggiornamento a 90 Hz e 120 Hz.

Il visore, che garantirà la possibilità di regolare la separazione delle lenti, offrirà un campo visivo di circa 110 gradi e includerà tutta una serie di sensori (giroscopio a tre assi, accelerometro a tre assi, sensore di prossimità a infrarossi) che, in combinazione con un sistema di telecamere interne (quattro camere per l'headset, una tracking camera a infrarossi per comprendere il posizionamento degli occhi nello spazio virtuale) consentirà agli utenti di utilizzare PS VR2 senza l'ausilio di telecamere esterne, come accadeva invece per il vecchio PlayStation VR su PS4.

Grazie a un sistema di feedback integrato nell'headset e ai nuovi controller Sense, già presentati in precedenza e impreziositi dalla stessa tecnologia di DualSense, il nuovo visore per PlayStation 5 offrirà un coinvolgimento senza precedenti soprattutto a livello di vibrazioni, dal momento che il mix esplosivo di tecnologie (feedback aptico, grilletti adattivi, feedback integrato nel caschetto) consentirà agli sviluppatori di sperimentare esperienze sempre più immersive e stimolanti.

Durante il CES 2022 non c'è stato spazio per scoprire il vero aspetto del visore, né tantomeno la possibile data di lancio (si parla di un'uscita entro la fine del 2022) o il prezzo per la commercializzazione in Italia, ma sappiamo che faccia avrà il primo gioco ad arrivare in esclusiva su PS VR2: lo showcase di Las Vegas ha offerto infatti il primissimo sguardo a Horizon: Call of the Mountain, lo spin-off in realtà virtuale della serie creata da Guerrilla Games.

Realizzato dallo studio olandese in collaborazione con il neo-acquisito team di Firesprite, il gioco ci porterà in un viaggio più profondo alla scoperta del mondo di Horizon nei panni di un nuovo protagonista, che si interfaccerà con Aloy e con gli altri abitanti dell'universo visto in Horizon: Zero Dawn e, tra poche settimane, nell'imminente Horizon: Forbidden West.

Anche in questo caso non sappiamo dettagli concreti sulla finestra di lancio, ma è lecito attendersi che entrambi i prodotti possano esordire tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023, per continuare a espandere in modo significativo l'ecosistema di PlayStation 5.

