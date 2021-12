God of War: Ragnarok si avvicina: PlayStation Store svela la possibile uscita

Tra le produzioni videoludiche più attese del 2022 c'è certamente God of War: Ragnarok , sequel del capitolo lanciato nel 2018 da Sony Santa Monica che ha dato via a un nuovo corso per la saga introducendo nuovi personaggi e un'ambientazione inedita. Il secondo capitolo della dilogia norrena, atteso originariamente per il 2021, è stato rinviato al prossimo anno senza particolari indicazioni sulla finestra di lancio. Fino a oggi.

Come indicato da PlayStation Game Size sulle pagine di Twitter, il database di PlayStation Store è stato aggiornato da Sony con una nuova scheda dedicata a God of War: Ragnarok, che riporta anche l'ipotetica data di lancio della seconda avventura per il dio della guerra Kratos e suo figlio Atreus. Stando al report, infatti, Ragnarok è attualmente previsto per venerdì 30 settembre 2022 e uscirà su entrambe le console domestiche della casa giapponese.

La data potrebbe essere verosimile, considerando che i grandi blockbuster sono lanciati generalmente il martedì o il venerdì, tuttavia la data riportata nel database dopo l'ultimo aggiornamento da parte di Sony potrebbe essere semplicemente un "segnaposto", ovvero una data indicativa a confermare che il videogioco uscirà entro la fine del terzo trimestre del 2022.

A ogni modo, considerando gli ultimi trend da parte di Sony, non è da escludere che la data sia effettivamente corretta: nel 2021, infatti, Sony ha lanciato tre giochi in esclusiva per le sue console nel solo mese di settembre, tra cui Deathloop, Kena: Bridge of Spirits e Death Stranding: Director's Cut.

Con Horizon: Forbidden West già confermato per il mese di febbraio 2022, è possibile che il colosso nipponico voglia dare almeno sei mesi di "pausa" tra un'esclusiva tripla-A e l'altra, sfruttando il mese di settembre per dare a chiunque l'opportunità di mettere le mani sul sequel di God of War e "prendendo le distanze" dalle altre uscite di rilievo che arriveranno verosimilmente tra ottobre e novembre, tra cui spicca il già confermato Starfield e, con tutta probabilità, il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

