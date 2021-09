Presentato ufficialmente Ragnarok, il sequel di God of War

Sony ha presentato ufficialmente, durante il PlayStation Showcase del 9 settembre, God of War: Ragnarok , sequel del videogioco pubblicato nel 2018. È passato qualche anno dalla fine del viaggio di Kratos e Atreus , ora padre e figlio si trovano ad affrontare minacce del calibro di Thor per cercare di impedire il Ragnarok.

Intenzionato a scoprire di più sulle proprie origini e sul ruolo nella fine del viaggio, Atreus vuole imbarcarsi in un nuovo viaggio che lo porterà a sfidare gli dei stessi. Contro il volere di Kratos, che farà di tutto per proteggerlo dal sanguinario conflitto che lo attenderebbe sfidando le divinità norrene.

Nel trailer di presentazione abbiamo visto due dei principali antagonisti: Freya, già apparsa nel gioco originale e in cerca di vendetta per quanto fatto da Kratos e Atreus; Thor, le cui motivazioni potrebbero non essere dissimili da quelle di Freya ma ancora non sono state svelate.

Per sopravvivere alle nuove minacce, che vedono l’introduzione di nemici inediti, padre e figlio potranno far conto su nuove abilità, in particolare difensive, che andranno a impreziosire il già ottimo sistema di combattimento di God of War.

Non è stato specificato se sarà possibile brandire una nuova arma, tuttavia in God of War: Ragnarok potremo esplorare tutti e nove i regni, persino i tre banditi da Odino nel primo capitolo. Vanaheim, Svartalfheim e Asgard. I sei già visitati saranno invece arricchiti con aree inedite assenti qualche anno fa.

Sfortunatamente non è stata comunicata alcuna data o finestra di lancio ma, stando a Santa Monica Studios, il gioco dovrebbe vedere la luce verso la fine del 2022.

