Videogiochi: uomo compra PS5 con i fondi della moglie, lei la regala per vendetta

Cosa non si farebbe per avere una PS5. Sono tanti ormai gli episodi, anche bizzarri, legati all'acquisto di una delle fantomatiche console next-gen di Sony, vista la sua irreperibilità sul mercato. Molti giocatori farebbero carte false pur di possederne una, anche a discapito di amici e familiari. È per questo motivo infatti che una donna di 35 anni si è vendicata di suo marito, dando via la preziosa console che lui aveva acquistato usando i risparmi di lei senza avvisarla .

La donna, apparsa su Reddit con il soprannome di "pissedwinehead" ha spiegato che suo marito 37enne aveva recentemente acquistato una PlayStation 5 nuova di zecca come "regalo per se stesso", ma attingendo ai suoi fondi di emergenza. "Non credo che essere in grado di mettere le mani su una nuova console per videogiochi si classifichi come un'emergenza", ha scritto la moglie. Il fatto ha scatenato un'accesa discussione tra i due, che si è conclusa con la decisione di lei di dar via la PS5.

Fortunatamente per la donna (ma non per il coniuge), la console ha trovato un ottimo padrone. "Ho ponderato se restituirla al negozio per riavere indietro soldi, ma sapevo che mia sorella stava lottando per trovarne una per mio nipote di 13 anni da oltre un anno", ha scritto. "Così l'ho incartata, l'ho portata da lei e ho messo il pacco sotto l'albero di Natale".

Dopo aver spiegato alla sorella l'accaduto, quest'ultima si è persino offerta di ripagarle la console. Il gesto non è andato giù al marito, che a quanto pare è andato su tutte le furie, pretendendone la restituzione. Per tutta risposta, la donna ha deciso di svuotare il conto di emergenza a cui lui aveva accesso, trasferendo tutti i risparmi sul suo conto personale, compresi i soldi ricevuti da sua sorella per la PS5. Buon per lei.

