Videogiochi: artista svedese ricrea alcuni degli eroi PlayStation in pan di zenzero

I videogiocatori accaniti sono abituati a vedere i personaggi dei loro videogiochi preferiti creati in poligoni grazie alla computer grafica e ai più moderni motori di gioco. In occasione delle festività natalizie, invece, un'artista svedese ha deciso di realizzare una versione in pan di zenzero di alcuni degli eroi più emblematici di PlayStation .

La sede di PlayStation Svezia ha infatti collaborato con il rivenditore tecnologico Webhallen per ospitare la PlayStation Gingerbread City, una dettagliata creazione dell'artista Caroline Eriksson, specializzata in sculture di pan di zenzero. Tutte le sue opere in "bread art" sono pubblicate sul suo profilo Instagram, e tra i volti più noti compaiono personaggi come Groot, Venom e Predator.

La sua ultima scultura raffigura dunque Kratos di God of War, Aloy del celebre Horizon Zero Dawn e il duo spaziale composto da Ratchet & Clank dell'omonimo videogioco, in piedi, in mezzo a una città costruita interamente in pan di zenzero. Le figure sovrastano i palazzi circostanti in maniera imponente, come degli enormi Godzilla. Le dolci riproduzioni hanno subito scatenato l'entusiasmo (e l'appetito) dei fan in rete.

Gli amanti del genere e non potranno quindi ammirare l'installazione presso il megastore di tecnologia e informatica Webhallen Medborgarplatsen di Stoccolma, dove rimarrà esposta presumibilmente fino al termine del periodo natalizio.

