Uncharted si rifà il trucco su PS5, ecco quando arriverà la raccolta L'eredità dei ladri

Le avventure di Uncharted stanno per tornare: mentre si attende con ansia l'annuncio di un nuovo episodio da parte di Sony, Naughty Dog ha svelato la data di lancio di Uncharted: Raccolta - L'eredità dei ladri , raccolta contenente le riedizioni di Uncharted 4: Fine di un Ladro e della sua espansione standalone, Uncharted: L'Eredità Perduta . Previsto per PC e PlayStation 5, il bundle arriverà in anteprima sulla console next-gen di Sony il prossimo 28 gennaio .

Con un nuovo trailer ufficiale, Sony ha dato il via ai pre-order de L'eredità dei ladri, svelando le caratteristiche tecniche di questa nuova versione delle avventure con protagonisti Nathan Drake e Chloe Frazer: con il supporto all'audio 3D, caricamenti molto più rapidi, l'adozione delle tecnologie di DualSense come feedback aptico e grilletti adattivi, la raccolta includerà tre modalità di visualizzazione per sfruttare al meglio la potenza delle nuove piattaforme da gaming.

La modalità Risoluzione, studiata per coloro che vogliono la massima qualità grafica, sfrutterà ogni pixel della risoluzione Ultra-HD 4K per offrire texture di qualità superiore, ma limiterà il frame-rate a 30 fotogrammi per secondo. Coloro interessati a una maggiore fluidità potranno contare sulla modalità Prestazioni, che ridurrà la cornice adattando dinamicamente la risoluzione (raggiungendo sempre un massimo di 4K, ma non nativamente) e promettendo un frame-rate stabile sui 60 fotogrammi per secondo.

Per tutti quelli che vogliono vivere un'esperienza frenetica, Naughty Dog ha pensato di creare una nuova modalità chiamata Prestazioni+, che riducendo ulteriormente la risoluzione (che si fermerà alla più consuete Full-HD 1080p) permetterà di provare le due avventure a 120 frame al secondo, per una fluidità senza precedenti. Da segnalare, tuttavia, la totale assenza di riferimenti al Ray Tracing, una delle tecnologie più in voga del momento: probabile che Sony e Naughty Dog abbiano preferito non investire troppe risorse per implementare una simile feature in due giochi con qualche anno sul groppone.

Uncharted: Raccolta - L'eredità dei ladri sarà disponibile su PS5 a un prezzo "bugdget" di 49.99 euro, ma coloro che possiedono Uncharted 4, L'Eredità Perduta o il bundle contenente entrambe le avventure potranno effettuare l'upgrade alla versione di nuova generazione al prezzo di soli 10 euro. Sfortunatamente, questo sconto non si applicherà alle versioni "gratuite" offerte agli utenti PlayStation Plus, che saranno costretti ad acquistare il gioco per poter godere delle migliorie studiate dalla software house californiana.

