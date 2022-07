PlayStation VR2 punta a rendere più accessibile la realtà virtuale

Al fine di rendere più accessibile, semplice e completo l'uso del visore di PS5, Sony ha studiato una serie di caratteristiche e opzioni con cui venire incontro alle esigenze più disparate, dalla facoltà di definire un'area di gioco personalizzata alla possibilità di effettuare una trasmissione in diretta senza rimuovere il caschetto.

IGN

Una delle novità più interessanti è certamente l'introduzione della

visuale trasparente

, che consentirà di sfruttare le telecamere anteriori integrate di PS VR2 per mostrare all'utente un'immagine della stanza senza rimuovere il visore.

Tale caratteristica

è importante per comprendere, ad esempio, dove siano posizionati i controller PS VR2 Sense

potrà essere attivata direttamente dal tasto funzione dell'headset

senza essere costretti a togliere il visore, eo dall'apposita opzione nel Centro di Controllo.

IGN

Dallo stesso menu

sarà possibile gestire a piacimento l'area di gioco

, personalizzandola in base alla conformazione della stanza così da gestire nei minimi particolari lo scenario tridimensionale.

Con le telecamere integrate è possibile effettuare una scansione dell'ambiente, mentre i controller PS VR2 Sense potranno essere utilizzati per delineare il perimetro di gioco, gestendolo in tutta libertà per far sì che l'area "utilizzabile" non coincida con eventuali ostacoli.

IGN

Un nuovo sistema di notifica intelligente avviserà i giocatori ogni qual volta supereranno i confini virtuali

dell'area di gioco, che resterà attiva secondo i parametri scelti dal giocatore anche in caso di spegnimento del visore e della console.

Il sistema operativo di PlayStation 5 manterrà questi parametri personalizzati a ogni accensione, fino a che PlayStation VR2 non rileverà uno spostamento in un'area completamente differente.

IGN

Tra le altre novità, Sony ha confermato

l'introduzione di due modalità differenti: VR e Cinema

4000 x 2040 HDR

frequenza di aggiornamento di 90 o 120 Hz

. La prima consentirà di godere di contenuti di gioco in realtà virtuale, con la possibilità di visualizzarli a 360° in un ambiente completamente virtuale: tali contenuti saranno visualizzati in formato video(con una risoluzione che si attesta su 2000 x 2040 pixel per occhio) e una

La modalità Cinema, invece, consente di accedere all'interfaccia utente e sistema di PlayStation 5 su un grande schermo virtuale, dal quale visualizzare anche dei giochi standard e contenuti multimediali non concepiti originariamente per una fruizione in VR. Sarà possibile accedere a questi contenuti sfruttando un

formato video Full-HD HDR

e frequenza di aggiornamento di 24/60 Hz e 120 Hz

(dunque con una risoluzione di 1920×1080 pixel)

Tutte queste novità promettono di rendere PlayStation VR2 un grande passo in avanti rispetto alla prima edizione del visore, lanciata nel 2016 su PS4. Al momento, non ci sono dettagli concreti sulla finestra di lancio dell'headset next-gen di Sony, ma

la casa giapponese promette di offrire maggiori informazioni molto presto, durante un evento in cui, oltre alla data ufficiale, saranno svelati alcuni dei videogiochi che ne accompagneranno l'uscita nei negozi